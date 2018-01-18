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Ежегодно киберпреступники похищают криптовалюты на $200 миллионов

Ежегодно мошенники зарабатывают минимум $200 миллионов, похищая биткоины и другие криптовалюты

Об этом сообщает Bloomberg.

Менее чем за 10 лет хакеры похитили биткоинов и эфириума на сумму $1,2 млрд. С учетом бешеного роста валюты под конец 2017 года, сейчас эта цифра может быть намного выше.

"Похоже, что хищения криптовалюты - это индустрия, которая приносит $200 миллионов ежегодной прибыли", - сказал председатель финансово-технического центра стратегий Autonomous Research LLP Лекс Соколин.

По статистике, виртуальные кражи нанесли убытки компаниям и правительствам в $11,3 млрд из-за отсутствия налогообложения денежных транзакций.

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Тем временем эксперты по безопасности уверяют, что блокчейны тоже имеют свои недостатки. Пока на рынке криптовалюты не появится несколько устойчивых сильных лидеров, как случилось с интернет браузерами, вопрос безопасности будет оставаться спорным.

 

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