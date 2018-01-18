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Эспрессо подготовило сюжет, посвященный памяти Дмитрия Гомона

В возрасте 38 лет ушел из жизни журналист Эспрессо Дмитрий Гомон, который писал статьи на международную тематику

Это является большой потерей для Эспрессо.TV и всей украинской журналистики.

Дмитрий боролся за жизнь до последнего, но онкология не оставила никаких шансов. 17 января с ним простились родные, друзья и коллеги.

Журналист, волонтер и просто хороший человек - так вспоминают о Дмитрии близкие. Павел дружил с покойным почти всю жизнь и после 30 лет общения человек вспоминает, что близкий друг даже перед смертью не терял чувства юмора.

"Я приехал к нему домой, иду к нему опустошенный, открываю дверь, он выходит со своей такой фирменной улыбкой и говорит: "о, сейчас я тебе расскажу анекдот", - вспоминает близкий друг Павел Голубовский.

И сам Павел перед прощанием с Дмитрием вспоминает его последние дни с улыбкой, но уже после процессии друзья и родственники не выдерживают.

Татьяна - жена покойного - делится, что кроме двух прекрасных детей Дмитрий оставил ей и незабываемые воспоминания.

"Научил совсем по-другому смотреть на мир и жизнь. С ним я впервые полетела на самолете, с ним я впервые побывала за границей. То есть это человек, который не сидел на месте", - рассказывает жена Татьяна Гомон.

На работе он был своим. Дмитрий специализировался на международной политике. Коллеги вспоминают, как он всегда помогал и поддерживал.

"Мы с ним почти три года работали вместе. Когда я пришла и была совсем "зеленая", он мне тоже помогал с международными новостями, рассказывал, как что делать. С ним всегда было очень интересно поговорить, как о журналистике, так и просто о жизни", - говорит выпускающий редактор сайта Иванна Радченко.

Дмитрия Гомона не стало 14 января. Последний месяц он боролся с раком поджелудочной железы, лечился в Израиле.

В ближайшее время телеканал Эспрессо планирует издать сборник лучших обзоров Дмитрия Гомона, чтобы воспоминания о нем оставались как можно дольше.

 

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