Дороги на Одесчине не могут расчистить из-за сильного снега и ветра
Об этом заявил консультант главного управления Нацполиции Руслан Форостяк в эфире Эспрессо.TV.
Около обеда правоохранители заблокировали движение любого транспорта во всех направлениях Одессы. Сообщается, что сейчас снегом покрыта вся область. Тем временем в Одессе температура падает и идут осадки в виде дождя.
"Все службы чрезвычайных ситуаций и подразделения полиции переведены в состояние усиленной службы. Все эвакуаторы мобилизованы по тревоге и оказывают необходимую помощь. Уже были случаи, когда водители, которые не прислушались к рекомендациям, попали в снежную ловушку и их пришлось вытаскивать", - прокомментировал ситуацию Форостяк.
Специальные службы уже начали расчистку снежных заносов, но сильный ветер снова наносит сугробы. В области для расчистки дорог ждут спада ветра.
"Есть сообщения, что в некоторых населенных пунктах люди остались без света. Автобусное сообщение не работает. Аэропорт и железнодорожный транстпорт пока работают без нарушений", - добавил консультант.
Под Одессой скопились более 200 автомобилей, для водителей организованы обогревательные пункты с теплой пищей и напитками.
Если завтра состояние дорог будет удовлетворительным, то дороги откроют сначала для легковых авто, затем для автобусного сообщения и грузовиков.
Тем временем жители Одессы отмечают высокий уровень талого снега в городе. В результате приостановлено движение общественного транспорта.
- Ранее глава Одесской ОГА Максим Степанов заявил о временном закрытии трассы Одесса-Киев.
- МВД сообщает о пробке в 100 автомобилей на дороге сообщением Одесса-Киев вблизи села Ладыженка.
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