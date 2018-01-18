Дороги на Одесчине не могут расчистить из-за сильного снега и ветра

18 января, 2018, 19:48

Из-за сильного ветра и снега службы по чрезвычайным ситуациям не могут эффективно расчистить дороги в Одесской области

Об этом заявил консультант главного управления Нацполиции Руслан Форостяк в эфире Эспрессо.TV.

Около обеда правоохранители заблокировали движение любого транспорта во всех направлениях Одессы. Сообщается, что сейчас снегом покрыта вся область. Тем временем в Одессе температура падает и идут осадки в виде дождя.

"Все службы чрезвычайных ситуаций и подразделения полиции переведены в состояние усиленной службы. Все эвакуаторы мобилизованы по тревоге и оказывают необходимую помощь. Уже были случаи, когда водители, которые не прислушались к рекомендациям, попали в снежную ловушку и их пришлось вытаскивать", - прокомментировал ситуацию Форостяк.

Специальные службы уже начали расчистку снежных заносов, но сильный ветер снова наносит сугробы. В области для расчистки дорог ждут спада ветра.

"Есть сообщения, что в некоторых населенных пунктах люди остались без света. Автобусное сообщение не работает. Аэропорт и железнодорожный транстпорт пока работают без нарушений", - добавил консультант.

Под Одессой скопились более 200 автомобилей, для водителей организованы обогревательные пункты с теплой пищей и напитками.

Если завтра состояние дорог будет удовлетворительным, то дороги откроют сначала для легковых авто, затем для автобусного сообщения и грузовиков.

Тем временем жители Одессы отмечают высокий уровень талого снега в городе. В результате приостановлено движение общественного транспорта.