 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

День в АТО прошел без единого обстрела

В четверг, 18 января, по состоянию на 18:00 в зоне АТО на Донбассе не зафиксировано ни одного обстрела

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Ранее в штабе АТО отмечали, что ожидают провокаций и обстрелов населенных пунктов российскими наемниками именно 18 января - в день заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

Несмотря на соблюдение боевиками перемирия один украинский военный все же пострадал - во время проведения инженерных работ он получил боевую травму. Бойца оперативно госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

  • Напомним, накануне, 17 января, в результате обстрелов со стороны оккупантов погиб один боец АТО, еще двое украинских военных погибли от подрыва на мине.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 января, 2018 четверг

больше новостей

18 января, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать