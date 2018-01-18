День в АТО прошел без единого обстрела

18 января, 2018, 18:46

В четверг, 18 января, по состоянию на 18:00 в зоне АТО на Донбассе не зафиксировано ни одного обстрела

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Ранее в штабе АТО отмечали, что ожидают провокаций и обстрелов населенных пунктов российскими наемниками именно 18 января - в день заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

Несмотря на соблюдение боевиками перемирия один украинский военный все же пострадал - во время проведения инженерных работ он получил боевую травму. Бойца оперативно госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.