День в АТО прошел без единого обстрела
18 января, 2018, 18:46
В четверг, 18 января, по состоянию на 18:00 в зоне АТО на Донбассе не зафиксировано ни одного обстрела
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Ранее в штабе АТО отмечали, что ожидают провокаций и обстрелов населенных пунктов российскими наемниками именно 18 января - в день заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.
Несмотря на соблюдение боевиками перемирия один украинский военный все же пострадал - во время проведения инженерных работ он получил боевую травму. Бойца оперативно госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.
- Напомним, накануне, 17 января, в результате обстрелов со стороны оккупантов погиб один боец АТО, еще двое украинских военных погибли от подрыва на мине.
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