Чехия за год депортировала более тысячи украинцев, работавших с польскими разрешениями на работу
Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.
"Немало украинских граждан, которые легко получают разрешения на работу в Польше, потом оказываются в Чехии. А работать здесь с польскими разрешениями – незаконна. Поэтому граждане, которые ведутся на такие предложения, потом часто получают запрет на пребывание в Чехии. За прошлый год говорится о где-то чуть больше чем тысяче человек", - сказал посол.
Он уточнил, что депортированным запрещают въезд в ЕС на срок от года до трех лет.
"Речь идет преимущественно о так называемой мягкой депортации. То есть их не хватают и вывозят, а просто ставят в паспорт штамп, на основании которого они должны до определенного числа покинуть территорию Чехии", - рассказал посол.
Перебийнис отметил, что чешское правительство декларирует желание активнее привлекать рабочую силу из Украины. В то же время процедура трудоустройства украинцев является чрезвычайно сложной и длится в некоторых случаях 5-6 месяцев.
"За это правительство критикуют чешские предприниматели, заинтересованные в получении рабочей силы из Украины. Они призывают упростить эту систему. В ответ на это чешское правительство инициировало специальные проекты, которыми предусмотрено увеличение числа разрешений на работу для украинцев с 3,5 тысяч до 7 тысяч в год", - рассказал посол.
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- Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша приняла 1,5 млн украинцев, большинство из которых приехали с охваченных войной территорий.
- В МИД Украины заявили, что Польша преувеличивает количество украинских беженцев, чтобы оправдаться перед ЕС за нежелание придерживаться миграционной политики.
- Посольство Украины в Польши обнародовало заявление о "реальном количестве украинских беженцев", в котором говорится, что за 10 месяцев 2017 года польская власть предоставила статус беженца 56 гражданам Украины.
- В течение трех кварталов 2017 года 307 800 украинских граждан уплатили взносы в Фонд социального страхования в Польше – это втрое больше, чем в предыдущем году.
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