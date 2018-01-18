Чехия за год депортировала более тысячи украинцев, работавших с польскими разрешениями на работу

18 января, 2018, 17:02

В прошлом году Чехия депортировала более 1000 граждан Украины, которые незаконно работали в стране с польскими разрешениями на работу

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

"Немало украинских граждан, которые легко получают разрешения на работу в Польше, потом оказываются в Чехии. А работать здесь с польскими разрешениями – незаконна. Поэтому граждане, которые ведутся на такие предложения, потом часто получают запрет на пребывание в Чехии. За прошлый год говорится о где-то чуть больше чем тысяче человек", - сказал посол.

Он уточнил, что депортированным запрещают въезд в ЕС на срок от года до трех лет.

"Речь идет преимущественно о так называемой мягкой депортации. То есть их не хватают и вывозят, а просто ставят в паспорт штамп, на основании которого они должны до определенного числа покинуть территорию Чехии", - рассказал посол.

Перебийнис отметил, что чешское правительство декларирует желание активнее привлекать рабочую силу из Украины. В то же время процедура трудоустройства украинцев является чрезвычайно сложной и длится в некоторых случаях 5-6 месяцев.

"За это правительство критикуют чешские предприниматели, заинтересованные в получении рабочей силы из Украины. Они призывают упростить эту систему. В ответ на это чешское правительство инициировало специальные проекты, которыми предусмотрено увеличение числа разрешений на работу для украинцев с 3,5 тысяч до 7 тысяч в год", - рассказал посол.

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