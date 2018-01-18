Билеты на поезда могут подорожать на 20%, - СМИ
18 января, 2018, 09:22
В 2018 году стоимость грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок может вырасти на 20%
Об этом сообщает "РБК Украина".
Отмечается, что тарифы на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении не менялись с октября 2014 года во всех типах вагонов, кроме вагонов СВ и Интерсити плюс".
В компании "Укрзализныця" сообщили изданию, что в 2018 году предлагается поэтапная индексация с 1 апреля и 1 октября по 10%.
При этом, по поводу тарифов на грузоперевозки "Укрзализныця" рассматривает возможность корректировки их на уровень индекса цен производителей промышленной продукции, которую потребляет отрасль.
- Напомним, в ноябре министр инфраструктуры Владимир Омелян опровергал информацию о якобы подорожании билетов на пассажирские поезда.
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