Билеты на поезда могут подорожать на 20%, - СМИ

18 января, 2018, 09:22

В 2018 году стоимость грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок может вырасти на 20%

Об этом сообщает "РБК Украина".

Отмечается, что тарифы на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении не менялись с октября 2014 года во всех типах вагонов, кроме вагонов СВ и Интерсити плюс".

В компании "Укрзализныця" сообщили изданию, что в 2018 году предлагается поэтапная индексация с 1 апреля и 1 октября по 10%.

При этом, по поводу тарифов на грузоперевозки "Укрзализныця" рассматривает возможность корректировки их на уровень индекса цен производителей промышленной продукции, которую потребляет отрасль.