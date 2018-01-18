Брат Илона Маска планирует аграрную революцию. При чем тут школьники

18 января, 2018, 13:45

Пока Илон Маск сосредоточенно строит ракеты, его брат Кимбал хочет привить молодому поколению навыки здорового питания, построив в сотнях школ по всей Америке учебные мини-огороды

Об этом пишет Business Insider.

С их помощью старшеклассники смогут построить собственный фермерский бизнес, который приносит около $ 400 дохода в год. Маск надеется, что его проект поможет вырастить новое поколение фермеров, а заодно переключит внимание детей из фастфуда на более полезные продукты.

Организация Big Green в апреле оборудует мини-огороды в 100 школах в Детройте - на этот проект спонсоры выделили $ 5 млн. Всего на обучение школьников базовым навыкам фермерства и предпринимательства Big Green потратит $ 25 млн.

До конца 2020 года еще по 100 городов появится в четырех штатах США: в Колорадо, Кентукки, Калифорнии и Техасе.

Основатель Big Green Кимбал Маск занимается проектом не первый год. Еще в 2011 году он запустил программу Learning Gardens в 300 американских школах и детских садах.

К концу 2017 года года их количество возросло до 425. С помощью мини-ферм Маск хочет показать детям, что такое настоящая еда и вызвать у них интерес к здоровому питанию.

Для учащихся старших классов школьные огороды - это еще и источник заработка. Старшеклассники самостоятельно выращивают овощи, а затем продают их на рынке или поставляют местным ресторанам.

Так, в Чикаго столовая Google покупает продукцию у школьников. В год один такой фермер начинающий может заработать до $ 400.

Для брата Илона Маска фермы - это не пережиток прошлого, который не меняется веками. Его компания Square Roots разрабатывает контейнерные вертикальные фермы для выращивания овощей, которые в будущем должны появиться в большинстве крупных городов США.

Каждый контейнер еженедельно производит 22,6 кг листовых овощей, тратя всего 30 литров воды ежедневно. Кимбал Маск также руководит одноименным фермерским акселератором, который готовит будущих предпринимателей - владельцев ферм. Школьная программа может также стать одним из этапов подготовки будущих специалистов.

Эксперты сравнивают подход Кимбал Маска к фермерству с подходом его старшего брата к технологиям. Пока Маск строит энергетическую инфраструктуру и меняет космический рынок, Кимбал надеется устроить революцию в сельском хозяйстве.

Все его проекты - это часть единой экосистемы, которая готовит специалистов для работы на инновационных фермах. Впрочем, как и в случае с его братом, не все верят в успех его начинаний.

Некоторые считают, что Кимбалу Маску не хватает опыта работы на настоящей ферме, а его теоретических знаний недостаточно, чтобы устроить революцию в области сельского хозяйства.

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Справка:

Вертикальная ферма - обобщенное название высокоавтоматизированного агропромышленного комплекса, расположенного в специально спроектированной высотном здании, а также название самого здания.

Главное отличие вертикальных ферм от традиционных тепличных хозяйств и животноводческих ферм - это интенсивный подход к использованию территории, вертикальное многоярусное размещение насаждений

В городе Линчепинг в Швеции строят первый в мире зеленый небоскреб-ферму, в котором будут выращивать растения, не используя удобрения.

Ученые утверждают, что в ближайшем будущем многие страны могут столкнуться с нехваткой пахотных земель, поэтому Китай, Сингапур и ОАЭ уже экспериментируют с вертикальными гидропонными фермами, не требующими почвы.