BMW создает конкурента Tesla: новый электрокар будет иметь запас хода 700 км

18 января, 2018, 14:35

Компания BMW активно включилась в разработку электромобилей и уже запланировала выпуск целой линейки моделей, самой ожидаемой из которых станет iNext

Об этом пишет издание Electrec.

iNext должна стать прямым конкурентом Tesla Model 3. BMW заявила, что запас хода iNext составит невероятные 700 км.

В немецкой компании ставят под сомнение способность Tesla производить Model 3 в нужном объеме по цене $35 000. По мнению представителей BMW, именно iNext займет нишу, на которую претендует Model 3.

Ранее сообщалось, что новая модель, основанная на концепте Next 100, будет иметь высокую степень автоматизации и запас хода до 500 км Новая цель в 700 км гораздо более амбициозна.

BMW умалчивает, на каком стандарте основан этот диапазон. Чаще всего компания использует стандарты NEDC, что может в итоге давать завышенные цифры.

Если это так, то увеличение запаса хода iNext будет неплохим, но не выдающимся - особенно с учетом новых технологий, которые неизбежно появятся к 2021 году, когда и предполагается запустить в производство новый электрокар.

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Если же оценка будет основана не на NEDC, то улучшение станет значительным. Чтобы достичь его, BMW нужно будет использовать новый тип батареи с повышенной плотностью энергии. Другой вариант - установка большего и тяжелого аккумулятора - менее эффективен.

Как стало известно, BMW и Daimler будут продавать автомобили по предоплате. Ежемесячная абонентская плата будет покрывать платежи за владение машиной, а также страховку и техобслуживание. А еще такая подписка позволит сменить автомобиль раньше, чем кредитные программы.

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