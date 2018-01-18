Apple позволит "выключать" замедление iPhone, но не советует этого делать
На этот шаг компания пошла после того, как Apple признала, что намеренно замедляет iPhone, чтобы предотвратить проблемы, которые могут возникнуть из-за старения батарей, сообщает Tech Crunch.
"Мы собираемся дать людям увидеть показатели здоровья их батареи, так что это будет очень, очень прозрачно. Жаль, что это не было сделано раньше", - признался Тим Кук в интервью.
Также апдейт позволит владельцам увидеть iPhone, в каких именно случаях iPhone уменьшает мощность для того, чтобы исключить потенциальное отключение устройств со старыми батареями. После этого владельцы iPhone смогут сами решить, нужно ли им замедление гаджета.
"Но если вы этого не хотите - вы сможете отключить подобное замедление. Мы уменьшили производительность смартфонов для вашего же блага. Но мы не рекомендуем этого делать", - добавил Тим Кук.
Как отмечают журналисты, решение выпустить обновление обусловлено тем, что компания столкнулась с множеством судебных процессов. Следующая бета-версия новой iOS для разработчиков ожидается в феврале, а публичный релиз состоится в марте.
- Напомним, Apple ответила на обвинения в занижении скорости работы старых айфонов. Компания признала, что намеренно снижает тактовую частоту процессоров.
- Занижение скорости процессоров объяснили природой литий-ионных аккумуляторов, которые очень недолговечны и плохо переносят высокие и низкие температуры.
- Впоследствии против компании подали два коллективные иски в США . Иски подали в Калифорнии и Чикаго группы, которые представляют других пользователей iPhone. Истцы утверждают, что эти пользователи получили "экономические убытки".
- В Штатах дело могут квалифицировать как незаконное сокрытие существенной информации. По мнению юриста, это "прямое нарушение" законодательства по защите потребителей в трех штатах, где живут истцы, которых он представляет.
- Жительница Калифорнии Виолетта Майлян подала иск на компанию Apple за умышленное замедление устаревших моделей iPhone на сумму в $999999999000, то есть почти триллион. Требования другой истицы, Раисы Дрентивы из Нью-Йорка — $100 миллионов.
- Доля компании Apple на рынке смартфонов значительно уменьшилась и в третьем квартале 2017 года составляла 60%.
- Apple извинилась за то, что намеренно замедляет работу старых iPhone. Там заявили, что таким образом пытаются продлить срок работы смартфонов
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