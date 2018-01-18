Apple позволит "выключать" замедление iPhone, но не советует этого делать

18 января, 2018, 11:15

Глава Apple Тим Кук пообещал, что в следующем обновлении iOS 11 пользователи смогут отключить опцию, которая замедляет работу старых iPhone

На этот шаг компания пошла после того, как Apple признала, что намеренно замедляет iPhone, чтобы предотвратить проблемы, которые могут возникнуть из-за старения батарей, сообщает Tech Crunch.

"Мы собираемся дать людям увидеть показатели здоровья их батареи, так что это будет очень, очень прозрачно. Жаль, что это не было сделано раньше", - признался Тим Кук в интервью.

Также апдейт позволит владельцам увидеть iPhone, в каких именно случаях iPhone уменьшает мощность для того, чтобы исключить потенциальное отключение устройств со старыми батареями. После этого владельцы iPhone смогут сами решить, нужно ли им замедление гаджета.

"Но если вы этого не хотите - вы сможете отключить подобное замедление. Мы уменьшили производительность смартфонов для вашего же блага. Но мы не рекомендуем этого делать", - добавил Тим Кук.

Как отмечают журналисты, решение выпустить обновление обусловлено тем, что компания столкнулась с множеством судебных процессов. Следующая бета-версия новой iOS для разработчиков ожидается в феврале, а публичный релиз состоится в марте.