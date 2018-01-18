Адвокаты Януковича хотят допросить Азарова, Клюева и еще 33 его приспешника

18 января, 2018, 14:40

Адвокаты Виктора Януковича хотят допросить в суде как свидетелей по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича 35 бывших высокопоставленных чиновников, которые работали до зимы 2014 года

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В частности, адвокаты хотят допросить бывшего премьер-министра Николая Азарова, экс-главу Администрации президента Андрея Клюева, бывшего главу МВД Виталия Захарченко.

Кроме них, в списке 35 представленных в суд свидетелей стороны защиты значатся также экс-глава СБУ Александр Якименко, бывший командующий внутренних войск МВД Станислав Шуляк, экс-министр обороны Павел Лебедев, бывший командующий Военно-морских сил Украины и экс-начальник Генштаба ВСУ Юрий Ильин, экс-начальник управления СБУ в Киеве и Киевской области Александр Щеголев.

Адвокаты Януковича хотят также допросить бывшего начальника Службы безопасности президента УГО Константина Кобзаря, экс-сотрудника охраны президента Сергея Бернацкого, работников госпредприятия "Украэрорух".

Также в списке свидетелей защиты несколько лиц, которые обозначены как "жители Крыма" и бывшие работники Главного управления Министерства доходов и сборов в Крыму.

Кроме того, защитники экс-президента хотят повторно допросить бывшего постоянного представителя Украины в ООН Юрия Сергеева.

Адвокат Виталий Сердюк настаивает, что суд не имеет оснований для отказа в обеспечении допроса этих свидетелей.

При этом, как отмечается, список свидетелей еще не является окончательным.