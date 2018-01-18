200 лучших фотографий ХІХ Международного фотоконкурса "День" презентуют в Днипре

18 января, 2018, 16:32

19 января начинаются дни "Дня" в Днипре при участии Ларисы Ившиной

В этом году будут представлены 200 лучших фотографий ХІХ Международного фотоконкурса «Дня». Особенностью 2017 года стало то, что многие фотографы прислали целые серии работ – от эссе до фотодрам.

Так, Юрий Величко из села Молодежного Днепропетровской области, который во второй раз участвует в фотоконкурсе, представил три цикла: «Зима на нуле», «Сплав» и «Восхождение».

Два последних посвящены его боевым побратимам по 46-му отдельному батальону специального назначения ВСУ «Донбасс-Украина» Александру Сарабуну и Анатолию Горбенко.

Они были тяжело ранены на войне. Но смогли не только вернуться к полноценной жизни, но и заряжают нас оптимизмом, верой в собственные силы. Таких эмоциональных и талантливых снимков на фотовыставке много.

В прошлом и позапрошлом году масштабную фотовыставку «Дня» посетили тысячи жителей города и области – педагоги, школьники и студенты, деятели культуры и интеллигенция, просто неравнодушные к фотоискусству, украинской истории и культуре граждане.

“Каждый год фотомониторинг важнейших событий редакция нашей газеты объединяет общим названием-лейтмотивом. Фотовыставка «Дня»-2017» – это «Фото-Синтез».

В слове «фотосинтез» – глубокий смысл. «Солнечный луч попадает в хлорофиловые зерна растений, и во взаимодействии с углекислым газом и водой возникает все живое. Это действительно величайшее чудо творчества.

Без него не было бы жизни на Земле, – говорит главный редактор «Дня» Лариса Ившина. – Поэтому выставка-фотосинтез помогает бороться с «общественным авитаминозом», синтезирует радость и энергию. Нас интересует все, что производит «кислород» для общества. И мы «открываем» такой взгляд”.

Формат Дней «Дня» предусматривает не только просмотр фоторабот, но и содержательное и интересное общение. 19 января в 14 часов в Музее украинской живописи начнется встреча главного редактора «Дня» Ларисы Ившиной с «живой» громадой Днипра.

В рамках диалога будет представлена новая книга из Библиотеки газеты «День», уже ставшая бестселлером, – «Корона, или Наследие Королевства Русского».

В 16 часов 19 января в Музее украинской живописи состоится торжественное открытие XIX Международной фотовыставки «День»-2017.

«Мы с нетерпением ждем открытия фотовыставки газеты «День». Это, безусловно, знаковое событие в культурной жизни нашего города и музея. В прошлом году выставку посетили тысячи людей, что повышает наш рейтинг. Качество фото, которые мы увидели, поражает. Это касается не только техники фотографии, но и, прежде всего, эмоциональной и психологической составляющей», – делится директор Музея украинской живописи Сергей Бурбело.

Книги Библиотеки “Дня” и журнал «Маршрут №1» также можно будет приобрести во время экспонирования выставки, а еще - оформить подписку на газету.

Выставка продлится с 19 января (начало в 14:00) по 2 февраля в Музее украинской живописи (Троицкая площадь, 5а, экспозиция будет открыта на третьем этаже). Вход – свободный.