100 автомобилей на дороге Одесса-Киев застряли в длинных пробках
18 января, 2018, 12:30
Из-за сложных погодных условий и ДТП на дороге сообщением Одесса-Киев вблизи села Ладыженка Черкасской области ограничили движение автотранспорта в направлении столицы
Об этом сообщила пресс-служба МВД.
По данным полиции, в заторе находится около 100 автомобилей.
Отмечается, что в Киеве и на отдельных участках дорог в Винницкой, Киевской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Черниговской областях действует ограничение движения грузового транспорта.
Решение об ограничении движения было принято для того, чтобы гарантировать работу снегоуборочных машин.
Сложная ситуация сохраняется в Полтавской области, где на отдельных участках дорог толщина снежного покрова составляет более полуметра и снег не прекращает падать.
В МВД советуют украинцам по возможности не выезжать на дороги или пользоваться общественным транспортом.
- Отметим, 18 января на всей территории Украины ожидается значительное осложнение погодных условий с сильным ветром и снегопадами.
- Премьер-министр Владимир Гройсман призвал руководителей районных и областных госадминистраций быть готовы к круглосуточной работе во время снегопадов 18 января. Кабмин обязал глав ОГА и РГА не покидать пределы областей на время непогоды.
- Из-за непогоды принято решение ограничить движение большегрузного и крупногабаритного транспорта в Киеве, Киевской, Черниговской, Одесской и Черкасской областях.
- По информации спасателей, за прошедшие сутки они вытащили из снежного плена 59 автомобилей и оказали помощь 76 гражданам. Из-за непогоды в течение суток были обесточены 63 населенных пункта.
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