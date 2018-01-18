100 автомобилей на дороге Одесса-Киев застряли в длинных пробках

18 января, 2018, 12:30

Из-за сложных погодных условий и ДТП на дороге сообщением Одесса-Киев вблизи села Ладыженка Черкасской области ограничили движение автотранспорта в направлении столицы

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По данным полиции, в заторе находится около 100 автомобилей.

Отмечается, что в Киеве и на отдельных участках дорог в Винницкой, Киевской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Черниговской областях действует ограничение движения грузового транспорта.

Решение об ограничении движения было принято для того, чтобы гарантировать работу снегоуборочных машин.

Сложная ситуация сохраняется в Полтавской области, где на отдельных участках дорог толщина снежного покрова составляет более полуметра и снег не прекращает падать.

В МВД советуют украинцам по возможности не выезжать на дороги или пользоваться общественным транспортом.