Защита Януковича политизирует судебный процесс против него, - посол Дещица
Об этом рассказал и.о. министра иностранных дел в 2014 году и посол Украины в Польше Андрей Дещица в эфире Еспресо.TV.
Сегодня посол Украины в Польше Андрей Дещица дал показания по поводу совершения экономических и коррупционных преступлений Януковичем и его окружением. По мнению Дещицы, с вопросов стороны защиты становится понятно, что они пытаются политизировать судебное дело.
"Думаю, что надо спокойно и трезво подойти ко всем обстоятельствам ситуации, которая сложилась в конце февраля-начале марта 2014 года, которая связана собственно с началом российской агрессии в Крыму", - заявил Дещица.
Также по мнению бывшего главы МИД, заметно, что сторона защиты пытается затянуть процесс, ведь их вопросы касаются не только указанного периода, но и периода с конца 2013 года до начала 2016.
- Во время допроса в суде посол Украины в Польше заявил, что письма к Путину о введении войск в Украину писал не только Янукович.
- Также он добавил, что просьба экс-президента-беглеца Виктора Януковича к Путину применить армию на территории Украины была использована лишь для оправдания перед мировым сообществом военной агрессии.
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