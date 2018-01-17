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Защита Януковича политизирует судебный процесс против него, - посол Дещица


фото: REUTERS
Сторона защиты в деле против бывшего президента-беглеца Виктора Януковича пытается политизировать и затянуть судебный процесс

Об этом рассказал и.о. министра иностранных дел в 2014 году и посол Украины в Польше Андрей Дещица в эфире Еспресо.TV.

Сегодня посол Украины в Польше Андрей Дещица дал показания по поводу совершения экономических и коррупционных преступлений Януковичем и его окружением. По мнению Дещицы, с вопросов стороны защиты становится понятно, что они пытаются политизировать судебное дело.

"Думаю, что надо спокойно и трезво подойти ко всем обстоятельствам ситуации, которая сложилась в конце февраля-начале марта 2014 года, которая связана собственно с началом российской агрессии в Крыму", - заявил Дещица.

Также по мнению бывшего главы МИД, заметно, что сторона защиты пытается затянуть процесс, ведь их вопросы касаются не только указанного периода, но и периода с конца 2013 года до начала 2016.

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