Защита Януковича политизирует судебный процесс против него, - посол Дещица

17 января, 2018, 15:30

Сторона защиты в деле против бывшего президента-беглеца Виктора Януковича пытается политизировать и затянуть судебный процесс

Об этом рассказал и.о. министра иностранных дел в 2014 году и посол Украины в Польше Андрей Дещица в эфире Еспресо.TV.

Сегодня посол Украины в Польше Андрей Дещица дал показания по поводу совершения экономических и коррупционных преступлений Януковичем и его окружением. По мнению Дещицы, с вопросов стороны защиты становится понятно, что они пытаются политизировать судебное дело.

"Думаю, что надо спокойно и трезво подойти ко всем обстоятельствам ситуации, которая сложилась в конце февраля-начале марта 2014 года, которая связана собственно с началом российской агрессии в Крыму", - заявил Дещица.

Также по мнению бывшего главы МИД, заметно, что сторона защиты пытается затянуть процесс, ведь их вопросы касаются не только указанного периода, но и периода с конца 2013 года до начала 2016.