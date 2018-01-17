 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Из-за непогоды ограничено движение грузовиков в Киеве и 4 областях

Из-за непогоды принято решение ограничить движение большегрузного и крупногабаритного транспорта в Киеве, Киевской, Черниговской, Одесской и Черкасской областях

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

В частности, с полуночи 18 января будет запрещен въезд крупногабаритных транспортных средств на территорию Киева. Также начиная с 20:00 часов 17 января ограничен въезд большегрузных и крупногабаритных транспортных средств на территорию Киевской области.

В Черниговской области ограничен проезд грузовиков с 20:00 17 января по автомобильной дороге общего пользования Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка, км 65 + 500 - км 208 + 341.

В Черкасской области для предотвращения возникновения осложнений дорожного движения в трех автомобильных дорогах области с 20:00 17 января вводится временное ограничение движения грузовиков.

В Одесской области в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий (дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, гололедица, метель) ограничено движение грузовиков с 00:00 18 января по автомобильным дорогам общего пользования.

Отметим, 18 января на всей территории Украины ожидается значительное осложнение погодных условий с сильным ветром и снегопадами.
Премьер-министр Владимир Гройсман призвал руководителей районных и областных госадминистраций быть готовыми к круглосуточной работе во время снегопадов 18 января.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 января, 2018 среда

больше новостей

17 января, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать