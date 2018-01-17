Из-за непогоды ограничено движение грузовиков в Киеве и 4 областях
Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".
В частности, с полуночи 18 января будет запрещен въезд крупногабаритных транспортных средств на территорию Киева. Также начиная с 20:00 часов 17 января ограничен въезд большегрузных и крупногабаритных транспортных средств на территорию Киевской области.
В Черниговской области ограничен проезд грузовиков с 20:00 17 января по автомобильной дороге общего пользования Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка, км 65 + 500 - км 208 + 341.
В Черкасской области для предотвращения возникновения осложнений дорожного движения в трех автомобильных дорогах области с 20:00 17 января вводится временное ограничение движения грузовиков.
В Одесской области в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий (дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, гололедица, метель) ограничено движение грузовиков с 00:00 18 января по автомобильным дорогам общего пользования.
Отметим, 18 января на всей территории Украины ожидается значительное осложнение погодных условий с сильным ветром и снегопадами.
Премьер-министр Владимир Гройсман призвал руководителей районных и областных госадминистраций быть готовыми к круглосуточной работе во время снегопадов 18 января.
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