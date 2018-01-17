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Выход России из Договора о дружбе с Украиной не освобождает ее от ответственности, - эксперт


фото: focus.ua
Москва нарушила Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, оккупировав Крым и часть Донбасса, но его денонсация не освободит Кремль от ответственности

Об этом рассказал юрист комитета Верховной Рады по иностранным делам Олег Василенко, информирует "Интерфакс-Украина".

"Своими действиями, временной оккупацией части территории Украины - Автономной Республики Крым и Севастополя, продолжая осуществление вооруженной агрессии и финансирование террористических организаций в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, продолжая вмешательства во внутренние дела Украины, РФ грубо нарушает условия Договора", - сказал он.

Как отмечает юрист, в связи с этим можно проследить логику РФ о денонсации Договора и расценивать такие действия Москвы как попытку избежать ответственности.

По словам Василенко, международное право и Венская конвенция говорят о том, что прекращение действия Договора не влияет на права, обязанности и юридическое положение участников, возникшие в результате его выполнения или невыполнения до прекращения действия такого договора.

"Все незаконные действия РФ относительно посягательств на территориальную целостность и суверенитет Украины были начаты во время действия Договора, поэтому шаги РФ о прекращении действия Договора не будут иметь значительного влияния на позицию Украины в международных судебных учреждениях, тем более, что большинство исков уже подано и они находятся на разных стадиях рассмотрения", - сказал Василенко.

По его словам, если РФ примет решение о прекращении действия Договора, она должна выполнить взятые на себя обязательства процедурного характера и предварительно провести консультации или переговоры, в соответствии с Венской конвенцией и положениями самого Договора.

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