Власть Киева заверяет, что к снегопадам готова. В правительстве на ее работу жалуются уже утром

17 января, 2018, 11:37

Киевская власть говорит, что имеет всю технику для уборки снега в случае метелей, хотя в МИД Украины говорят, что утром на дорогах этой техники не видели

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время осмотра обновленного парка снегоуборочной техники "Киевавтодора", сообщает его пресс-центр.

Он отметил, что столица подготовилась к возможным снегопадам, а коммунальщики будут работать быстро и эффективно.

По его словам, в городе есть новая специальная снегоуборочная техника, ведь в конце прошлого года "Киевавтодор" приобрел еще 32 единицы такой техники.

"В частности, закупили 22 многофункциональные всесезонные подметально-уборочные машины BUCHER CityCat 2020. Они применяются в работе на протяжении всего года - зимой для уборки от снега тротуаров, а весной и летом - для уборки улично-дорожной сети", - рассказывают в пресс-центре.

Тем временем министр иностранных дел Павел Климкин в своем аккаунте в Twitter написал, что спецтехники утром 17 января на улицах не видел.

"Проехал по городу. Ни одной единицы спецтехники, которая бы убирала снег, не увидел. Наверное, прогноз погоды для мэрии под грифом конфиденциальности", - подчеркнул министр.

Отметим, 18 января на всей территории Украины ожидается значительное осложнение погодных условий с сильным ветром и снегопадами.