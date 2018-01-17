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В Запорожской области автобус столкнулся с автомобилем, погибли два человека

В Запорожской области пассажирский автобус, следовавший по маршруту Мариуполь-Харьков, столкнулся с автомобилем, в результате аварии погибли два человека

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области.

Пассажирский автобус Мариуполь-Харьков столкнулся с автомобилем "Нива". В результате ДТП 2 пассажира легкового авто погибли на месте происшествия, водителя доставили в больницу.

Из-за столкновения произошла утечка бензина, в результате чего загорелась машина. Одновременно с ликвидацией пожара, спасатели с помощью гидроинструмента деблокировали тела погибших из металлической ловушки.

Как отмечается, на момент аварии в автобусе находилось 24 человека, двое из которых водители. Никто из них не пострадал.

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