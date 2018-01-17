В Японии оленей будут отпугивать от поездов звуками лая собак

17 января, 2018, 16:30

В Японии протестировали поезд с динамиком, который издает звуки лая собак для отпугивания оленей

Массовый запуск системы планируется на конец 2018 года, сообщает Asahi Shimbun со ссылкой на японский Институт исследований железнодорожных технологий.

Система поможет снизить смертность животных на железнодорожных путях и одновременно избавит поезда от повреждений. Ученые утверждают, что 3-секундный звук фырканья оленей привлекает их внимание, а 20-секундный звук лая собак отпугивает животных от поездов.

По данным первых ночных тестов, количество оленей вокруг экспериментального поезда уменьшилась вдвое. В случае успешного тестирования, систему установят там, где обычно встречают оленей.

Столкновение с оленями — серьезная проблема японских железнодорожников. Животные приходят к путям из-за недостатка железа и слизывают частицы металла, поскольку железо — важная часть их рациона. Власть пыталась бороться с проблемой, разбрасывая по дорогам фекалии львов, но их запах быстро выветривался.