В ВСУ за возвращение военных судов: Говорят, с обеспечением прав военных есть проблемы
Об этом заявил начальник штаба - первый заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ Сергей Наев, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Прежде всего необходимо в кратчайшие сроки создать военные суды, укомплектовать их компетентными судьями. Судьями, которые знают всю военную специфику и которые знают все законодательство, которое регламентирует деятельность армии", - подчеркнул он.
Наев отметил, что считает недостаточным сегодняшний уровень правовой и социальной защиты военнослужащих.
Он рассказал, что причиной этого является ненадлежащая защита военных интересов во время досудебного расследования и непосредственно во время рассмотрения уголовного дела в суде, большой срок проведения предварительного расследования и уголовного производства, а также неосведомленность судей в требованиях законодательства Украины по вопросам военной сферы.
Как пояснил глава юридической службы Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Молотов, только в двух вузах Украины сейчас изучают военное право. Это Военный институт Киевского национального университета им. Тараса Шевченко и Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого.
"Именно это и является источником проблемы защиты военнослужащих - отсутствие должного внимания к изучению военного права в высших учебных заведениях Украины. Как следствие, после получения образования в области правоведения молодой юрист начинает шагать путями юриспруденции, которые одних приводят в судьи, других - в адвокаты, а некоторых - в прокуроры. При этом ни один из них не знаком с вопросами военного права", - заметил Молотов.
Сейчас военные суды есть в 13 странах Европы, в частности в Британии, Болгарии, Бельгии, Греции, Испании, Италии, Кипре, Люксембурге, Нидерландах, Польше, Португалии, Турции, Венгрии.
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