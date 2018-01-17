В ВСУ подтвердили: Javelin из США получат и уже к этому готовятся
Об этом заявил глава Генерального штаба - главнокомандующий ВСУ генерал армии Виктор Муженко в Брюсселе, сообщает "Укринформ".
"Позиция одна: речь идет о Javelin. Есть соответствующая процедура их получения. Она не такая быстрая, как нам бы хотелось. Для этого еще необходима работа соответствующих экспертов в вопросах обследования готовности Украины принимать такое оружие", - подчеркнул он.
По словам Муженко, в этом деле речь идет и о вопросах безопасности и условий хранения такого оружия, а также оформление процесса ее передачи. Он добавил, что подготовка к применению и эксплуатации такого оружия уже проводится украинской армией.
Отметим, 16 января посол США в Украине Мари Йованович заявила, что военная помощь от американского правительства будет оказана Киеву бесплатно. При этом она не ответила, какое именно оружие будет предоставлено Украине, кроме противотанковых ракетных комплексов Javelin, и когда это произойдет.
- Напомним, Государственный департамент одобрил коммерческую лицензию, что позволяет экспорт снайперских систем Model M107A1, боеприпасов и связанных с ними комплектующих и аксессуаров в Украине на сумму $41,5 млн.
- Позже в Госдепе заявили, что США предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".
- 24 декабря сенатор-республиканец, глава комитета по вопросам вооруженных сил Джон Маккейн назвал "важным шагом в правильном направлении" решение Вашингтона начать поставки Киеву противотанковых управляемых ракет комплекса Javelin.
Читайте также
-
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать
-
Читайте также
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать