В ВСУ подтвердили: Javelin из США получат и уже к этому готовятся

17 января, 2018, 12:00

ВСУ уже работают над всеми мерами, необходимыми для принятия на вооружение американских противотанковых ракетных комплексов Javelin

Об этом заявил глава Генерального штаба - главнокомандующий ВСУ генерал армии Виктор Муженко в Брюсселе, сообщает "Укринформ".

"Позиция одна: речь идет о Javelin. Есть соответствующая процедура их получения. Она не такая быстрая, как нам бы хотелось. Для этого еще необходима работа соответствующих экспертов в вопросах обследования готовности Украины принимать такое оружие", - подчеркнул он.

По словам Муженко, в этом деле речь идет и о вопросах безопасности и условий хранения такого оружия, а также оформление процесса ее передачи. Он добавил, что подготовка к применению и эксплуатации такого оружия уже проводится украинской армией.

Отметим, 16 января посол США в Украине Мари Йованович заявила, что военная помощь от американского правительства будет оказана Киеву бесплатно. При этом она не ответила, какое именно оружие будет предоставлено Украине, кроме противотанковых ракетных комплексов Javelin, и когда это произойдет.