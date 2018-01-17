В Vodafone рассказали, сколько нужно времени для восстановления связи в "ДНР/ЛНР"

17 января, 2018, 12:09

Мобильный оператор Vodafone-Украина сможет отремонтировать магистральный оптоволоконный кабель на оккупированных территориях Донбасса в течение 10-12 часов

Об этом сообщила пресс-секретарь компании Виктория Рубан, передает "Общественное радио".

"Мы не знаем, что там за повреждения были на кабеле. По нашим оценкам, потребуется 10-12 часов времени (для ремонта, - ред.), не больше", - отметила пресс-секретарь.

Она добавила, что ремонтная бригада компании готова выехать на оккупированные территории Донбасса и только соответствующая возможность будет предоставлена, начнет ремонтные работы на оккупированных территориях и на линии разграничения.

17 января боевики заявили, что предоставляют гарантии безопасности Vodafone-Украина для проведения работ для восстановления мобильной связи.

Компании известно о переговорах относительно предоставления разрешения на ремонт, которые вели в Совместном центре по контролю и координации.

"Я знаю, что процесс о возможности предоставления (разрешения, - ред.) и сроки обсуждался. Если они (боевики, - ред.) сказали, то это очень хорошая новость", - подчеркнула Рубан.