В Украине создают Морскую администрацию для развития портов и мореходства

17 января, 2018, 17:51

Правительство приняло решение о создании центрального органа власти, который будет отвечать за развитие украинского торгового мореплавания

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Выпущено постановление Кабмина о создании Морской администрации с 1 августа 2018 года. Морская отрасль, наконец, получит центральный орган исполнительной власти, как это имеют авиация, дорожники и железнодорожники. Морская администрация функционирует в абсолютном большинстве морских государств мира. Важно, что отныне Украина в клубе морских держав на соответствующем официальном уровне", - написал Омелян.

Морская администрация будет заниматься работой 13 морских портов, безопасностью судоходства и международным сотрудничеством в морских вопросах. Деятельность Морской администрации будет контролировать Мининфраструктуры.

Уже назначен временно исполняющий обязанности руководителя нового органа - им стал заместитель председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Дмитрий Петренко.

Министр также добавил, что уже утверждены финансовые планы портов "Одесса" и "Южный".