В Украине будут печатать вдвое больше биометрических паспортов, из-за задержки запустили дополнительную линию

17 января, 2018, 08:26

16 января на полиграфкомбинате "Украина" запустили дополнительную линию персонализации документов для ускорения изготовления загранпаспортов

Об этом сообщает "Укринформ".

По словам министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива, теперь предприятие сможет печатать вдвое больше паспортов.

"Поскольку предприятие работает круглосуточно и без выходных в три смены, то после запуска новой машины оно сможет производить вдвое больше документов", - подчеркнул Кубив во время проверки запуска нового оборудования для печати биометрических паспортов.

Новое оборудование должно решить проблему технического изготовления заграничных паспортов, что позволит в течение 2-3 месяцев постепенно вернуться к плановой выдаче заграничных паспортов в сроки до 7 или 20 рабочих дней, в зависимости от суммы оплаченного административного сбора.

Директор полиграфкомбината Юрий Онищенко заявил, что предприятие будет работать круглосуточно, пока не ликвидирует задержку.

Новое оборудование - это система BookMaster One #351 от компании IAI industrial systems B. V., ее стоимость - 1,695 млн евро.

Производительность нового оборудования - 500 паспортов в час, это дополнительно к имеющимся мощностям предприятия - 11 тысяч паспортов в сутки.