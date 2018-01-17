В Украине будут печатать вдвое больше биометрических паспортов, из-за задержки запустили дополнительную линию
Об этом сообщает "Укринформ".
По словам министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива, теперь предприятие сможет печатать вдвое больше паспортов.
"Поскольку предприятие работает круглосуточно и без выходных в три смены, то после запуска новой машины оно сможет производить вдвое больше документов", - подчеркнул Кубив во время проверки запуска нового оборудования для печати биометрических паспортов.
Новое оборудование должно решить проблему технического изготовления заграничных паспортов, что позволит в течение 2-3 месяцев постепенно вернуться к плановой выдаче заграничных паспортов в сроки до 7 или 20 рабочих дней, в зависимости от суммы оплаченного административного сбора.
Директор полиграфкомбината Юрий Онищенко заявил, что предприятие будет работать круглосуточно, пока не ликвидирует задержку.
Новое оборудование - это система BookMaster One #351 от компании IAI industrial systems B. V., ее стоимость - 1,695 млн евро.
Производительность нового оборудования - 500 паспортов в час, это дополнительно к имеющимся мощностям предприятия - 11 тысяч паспортов в сутки.
- В ГМС посоветовали украинцам обращаться в общественную приемную миграционной службы или писать на "горячую линию" в случае, когда биометрический паспорт нужен срочно.
- 7 декабря Государственная миграционная служба заявила, что констатирует продолжение задержек в выдаче заграничных биометрических паспортов, однако ожидает нормализации ситуации до марта 2018 года.
- 18 декабря в ГП "Документ" заявили, что произвели свыше 1 млн биометрических загранпаспортов, а задержки с их выдачей зависят от полиграфкомбината "Украина", где в очереди на печать уже накопилось более 600 тыс. заявок.
Читайте также
-
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать
-
Читайте также
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать