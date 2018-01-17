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В СБУ рассказали об обысках в квартире подозреваемого в поддержке "ДНР/ЛНР" солиста львовской оперы

Николай Санжаревский
16 января вечером сотрудники СБУ провели обыски в квартире солиста львовской оперы Николая Санжаревского, которого активисты сайта "Миротворец" включили в базу за якобы поддержку и финансирование боевиков "ДНР" и "ЛНР"

Об этом сообщает Zaxid.net.

По словам спикера СБУ Львовщины Олега Александрова, во время следственных действий правоохранители изъяли технику и носители информации. Позже технику будут исследовать в рамках досудебного расследования.

Отмечается, что обыски продолжались около двух часов и сам Санжаревский присутствовал во время этих событий.

Спикер СБУ также уточнил, что Санжаревский сначала пришел в управление СБУ, а после этого у него провели обыски.

При этом следственные действия проводились в рамках ранее открытого уголовного производства по статье "создание террористической группы или террористической организации".

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