В СБУ рассказали об обысках в квартире подозреваемого в поддержке "ДНР/ЛНР" солиста львовской оперы
17 января, 2018, 08:43
16 января вечером сотрудники СБУ провели обыски в квартире солиста львовской оперы Николая Санжаревского, которого активисты сайта "Миротворец" включили в базу за якобы поддержку и финансирование боевиков "ДНР" и "ЛНР"
Об этом сообщает Zaxid.net.
По словам спикера СБУ Львовщины Олега Александрова, во время следственных действий правоохранители изъяли технику и носители информации. Позже технику будут исследовать в рамках досудебного расследования.
Отмечается, что обыски продолжались около двух часов и сам Санжаревский присутствовал во время этих событий.
Спикер СБУ также уточнил, что Санжаревский сначала пришел в управление СБУ, а после этого у него провели обыски.
При этом следственные действия проводились в рамках ранее открытого уголовного производства по статье "создание террористической группы или террористической организации".
- Напомним, активисты сайта "Миротворец" включили Санжаревского в свою базу за антиукраинскую пропаганду. Его определили как пособника террористов, обвиняют также в сборе средств для боевиков "ДНР".
- Санжаревский отрицал свою причастность к сепаратистам.
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