В "Нафтогазе" заявили, что будут покупать газ в России
17 января, 2018, 11:58
"Нафтогаз Украины" планирует закупить в 2018 году 4-5 млрд кубометров газа в России
Об этом заявил на пресс-конференции глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает "Укринформ".
"Цена, которую сейчас обязан установить "Газпром", является очень привлекательной. Этим экономическим бенефитом надо пользоваться", - сказал Коболев.
В то же время чиновник не назвал дату возобновления покупки газа у "Газпрома".
Коболев также добавил, что Украина продолжит импорт газа с европейского направления.
По состоянию на 17 января 2018 года Украина не покупает в России газ уже 2 года и 52 дня.
- Напомним, Стокгольмский арбитраж принял решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" в споре с "Газпромом", отклонив требования "Газпрома" по пункту "бери или плати" на сумму $56 млрд в 2012-2017 годах, и снизил цену за российский газ для "Нафтогаза" на 27,4% - с $485 до $352 за 1 тыс. кубометров.
- "Нафтогаз" также добился уменьшения обязательных годовых объемов покупки газа больше, чем в десять раз согласно своих потребностей.
- "Газпром" утверждает, что "Нафтогаз" должен выплатить России $2 млрд.
- "Нафтогаз" требует от "Газпрома" $16 млрд за транзит газа.
- В 2017 году Украина увеличила импорт газа из ЕС на 26,8% по сравнению с 2016 годом - до 14,05 млрд кубометров
Читайте также
-
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать
-
Читайте также
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать