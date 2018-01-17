В "Нафтогазе" заявили, что будут покупать газ в России

17 января, 2018, 11:58

"Нафтогаз Украины" планирует закупить в 2018 году 4-5 млрд кубометров газа в России

Об этом заявил на пресс-конференции глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает "Укринформ".

"Цена, которую сейчас обязан установить "Газпром", является очень привлекательной. Этим экономическим бенефитом надо пользоваться", - сказал Коболев.

В то же время чиновник не назвал дату возобновления покупки газа у "Газпрома".

Коболев также добавил, что Украина продолжит импорт газа с европейского направления.

По состоянию на 17 января 2018 года Украина не покупает в России газ уже 2 года и 52 дня.