В правительстве заверили: цены на газ для населения не повысят

17 января, 2018, 13:51

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик назвал "абсолютной глупостью" информацию о якобы предложениях министерства повысить с апреля цену на газ для населения

Об этом он сказал на заседании Кабмина 17 января, отвечая на вопрос премьер-министра Владимира Гройсмана, передает "Энергореформа".

"То есть вы не инициируете повышения цены на газ?" - переспросил глава правительства.

"Не инициируем", - подтвердил министр.

По словам Насалика, публикации в некоторых СМИ связанные с обнародованием на сайте министерства проекта постановления о продлении специальных обязательства по продаже природного газа для нужд населения, теплокоммунэнерго и религиозных организаций до апреля 2021 года.

Он подчеркнул, что этот документ "абсолютно не имеет никакого отношения к цене на газ".