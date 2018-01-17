 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В правительстве советуют госкомпаниям становиться спонсорами национальных сборных

В Министерстве спорта считают, что государственные компании могут стать официальными спонсорами национальных спортивных сборных

Об этом заявил министр молодежи и спорта Игорь Жданов, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я буду говорить с премьер-министром, чтобы компании наши государственные становились спонсорами национальных сборных. Это правильно, они вылезли из ямы, у них довольно серьезные прибыли, пусть немного спорту помогут", - подчеркнул он.

По словам Жданова, в этом деле, в частности, говорится о таких компаниях, как НАК "Нафтогаз Украины", НАЭК "Энергоатом" и Сбербанк.

Он также рассказал, что сейчас украинские спортсмены получили 21 лицензию на зимние Олимпийские игры, которые в следующем месяце пройдут в Южной Корее. Так 11 лицензий они получили в биатлоне, 5 - в санном спорте, 4 - в фигурном катании, 1 - скелетоне.

"В целом в течение 2014-2018 годов, то есть во время цикла на подготовку к Олимпиаде было выделено 265,5 млн грн", - подытожил Жданов.

Он добавил, что в этом году на подобные мероприятия выделили 23 миллиона гривень.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 января, 2018 среда

больше новостей

17 января, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать