В правительстве советуют госкомпаниям становиться спонсорами национальных сборных

17 января, 2018, 15:50

В Министерстве спорта считают, что государственные компании могут стать официальными спонсорами национальных спортивных сборных

Об этом заявил министр молодежи и спорта Игорь Жданов, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я буду говорить с премьер-министром, чтобы компании наши государственные становились спонсорами национальных сборных. Это правильно, они вылезли из ямы, у них довольно серьезные прибыли, пусть немного спорту помогут", - подчеркнул он.

По словам Жданова, в этом деле, в частности, говорится о таких компаниях, как НАК "Нафтогаз Украины", НАЭК "Энергоатом" и Сбербанк.

Он также рассказал, что сейчас украинские спортсмены получили 21 лицензию на зимние Олимпийские игры, которые в следующем месяце пройдут в Южной Корее. Так 11 лицензий они получили в биатлоне, 5 - в санном спорте, 4 - в фигурном катании, 1 - скелетоне.

"В целом в течение 2014-2018 годов, то есть во время цикла на подготовку к Олимпиаде было выделено 265,5 млн грн", - подытожил Жданов.

Он добавил, что в этом году на подобные мероприятия выделили 23 миллиона гривень.