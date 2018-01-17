В Португалии преступники спрятали 750 кг кокаина в ананасах
Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
Национальная полиция Испании совместно с правоохранителями Португалии разоблачила сеть нелегального оборота наркотиков. Одну из "транзакций" обнаружили в порту Лиссабона, где преступники спрятали более 700 килограмм кокаина в партию ананасов.
Сообщается, что полиция задержала 9 наркоторговцев, перевозивших запрещенные вещества из Южной Африки. Среди них - 2 братьев-колумбийцев, которые возглавляли преступную организацию. Правоохранители также демонтировали две лаборатории наркоторговцев в пригороде Мадрида.
Incautamos 745 kilos de cocaína oculta en... ¡piñas! procedentes de #sudamérica— Policía Nacional (@policia) 17 января 2018 г.
Hay 9 narcos detenidos.https://t.co/GLSLSF8rQJ pic.twitter.com/uZKNrxv233
- В декабре 2017 года полиция Испании изъяла рекордную партию контрабандного кокаина весом почти в 6 тонн.
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