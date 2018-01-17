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В Португалии преступники спрятали 750 кг кокаина в ананасах

В порту Лиссабона полиция разоблачила преступную группировку, которая торговала наркотиками, пряча их в партии ананасов

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Национальная полиция Испании совместно с правоохранителями Португалии разоблачила сеть нелегального оборота наркотиков. Одну из "транзакций" обнаружили в порту Лиссабона, где преступники спрятали более 700 килограмм кокаина в партию ананасов.

Сообщается, что полиция задержала 9 наркоторговцев, перевозивших запрещенные вещества из Южной Африки. Среди них - 2 братьев-колумбийцев, которые возглавляли преступную организацию. Правоохранители также демонтировали две лаборатории наркоторговцев в пригороде Мадрида.

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