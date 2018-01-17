В ООН назвали урегулирование конфликта на Донбассе одним из приоритетов 2018 года

17 января, 2018, 07:33

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что урегулирование конфликта на Донбассе должно быть приоритетным в 2018 году

Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Также среди важных задач в этом году определили конфликты в Ираке, КНДР, Сирии, Йемене, Приднестровье, Грузии и Нагорном Карабахе.

"Для урегулирования этих ситуаций необходимо противостоять опасной волне национализма и оживить работу соответствующих посреднических инициатив, включая Нормандский формат и Трехстороннюю контактную группу по восточной Украине, Минскую группу ОБСЕ по Нагорному Карабаху, Женевские международные дискуссии по Грузии и процесс 5+2 по Приднестровью", - заявил Гутерриш.