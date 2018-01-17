 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В ООН назвали урегулирование конфликта на Донбассе одним из приоритетов 2018 года

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что урегулирование конфликта на Донбассе должно быть приоритетным в 2018 году

Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Также среди важных задач в этом году определили конфликты в Ираке, КНДР, Сирии, Йемене, Приднестровье, Грузии и Нагорном Карабахе.

"Для урегулирования этих ситуаций необходимо противостоять опасной волне национализма и оживить работу соответствующих посреднических инициатив, включая Нормандский формат и Трехстороннюю контактную группу по восточной Украине, Минскую группу ОБСЕ по Нагорному Карабаху, Женевские международные дискуссии по Грузии и процесс 5+2 по Приднестровью", - заявил Гутерриш.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 января, 2018 среда

16 января, 2018 вторник

больше новостей

17 января, 2018 среда

16 января, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать