В Одессе задержали целую бригаду "скорой": врачи были пьяные и не успели спасти пациента

17 января, 2018, 12:36

Вчера вечером правоохранители Одессы задержали целую бригаду "скорой помощи", представители которой были пьяными и начали стычки с полицейскими

Об этом на своей странице в Facebook написал советник начальника Нацполиции Одесской области Руслан Форостяк.

Все началось с того, что в 21:30 полицейские получили информацию, что возле железнодорожного вокзала разгуливает гражданин в неадекватном состоянии, полураздетый в морозный вечер и с расстройствами речи.

Этот мужчина рассказал правоохранителям, которые прибыли на место событий, что ему плохо и жарко, поэтому он вызвал "скорую".

Через некоторое время "скорая" подъехала к остановке общественного транспорта возле вокзала и там остановилась. К ним подошел старший наряда полиции, объяснил ситуацию и рассказал, куда надо подойти. Тем временем мужчине стало хуже, ему уже делали искусственное дыхание и массаж сердца.

"Однако скорая не сдвинулось с места, после 20 минут бесполезного ожидания, полицейский во второй раз подошел к карете скорой и довольно убедительно объяснил, куда надо подъехать. Уже после этого скорая развернулась и наконец прибыла на место происшествия, где констатировали смерть гражданина", - подчеркнул Форостяк.

Правоохранители же, когда общались с медиками, заметили, что бригада "скорой" ведет себя неадекватно: от них пахло алкоголем, они нецензурно ругались и пытались курить в общественном месте.

"Полицейские сделали вывод, что медики просто пьяные, кроме того не реагировали на замечания правоохранителей, отказывались выполнять законные требования полицейских, толкались и оскорбляли их, видимо насмотревшись некоторых видео-роликов "активистов" и вдохновившись этим примером начали "качать права", - рассказал Форостяк.

В итоге всю бригаду скорой задержали, а на доктора и фельдшера вообще пришлось надеть наручники, потому что те оказывали сопротивление.

После принудительного обследования подтвердилось, что доктор и фельдшер находились в состоянии алкогольного опьянения (у фельдшера 2.22 промилле), водитель кареты оказался трезвым.

В этом деле составили административные протоколы, а также сейчас решают вопрос об открытии уголовного производства по факту неоказания необходимой помощи лицу в беспомощном состоянии.