В Минобразования не планируют объявлять карантин из-за кори
Об этом Гриневич заявила журналистам, передает 112.ua.
"Мы призываем всех, особенно родителей детей-школьников, тех, которые посещают детские сады, сделать прививку ребенку. Карантины объявляются в отдельных учебных заведениях. То есть нет такого, чтобы делать карантин для, скажем, всей территории области", - сказала Гриневич.
По ее словам, из-за вспышки заболевания могут быть закрыты отдельные учебные заведения.
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Отметим, прошлая вспышка кори в Украине была в 2012 году. Тогда в стране насчитали 12 746 больных.
11 января стало известно, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области от осложнения кори умер 5-летний ребенок.
В Одессе детям без прививок запретили посещать детсады и школы.
В Минздраве заявили, что вспышка кори пришла в Украину из Румынии.
Украина закупила миллион доз бельгийской вакцины против кори.
В течение 2018 уже два человека умерли от кори в Украине.
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