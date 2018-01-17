В Минобразования не планируют объявлять карантин из-за кори

17 января, 2018, 20:36

Министр образования и науки Лилия Гриневич не видит необходимости объявления карантина в связи с корью на территории отдельных областей

Об этом Гриневич заявила журналистам, передает 112.ua.

"Мы призываем всех, особенно родителей детей-школьников, тех, которые посещают детские сады, сделать прививку ребенку. Карантины объявляются в отдельных учебных заведениях. То есть нет такого, чтобы делать карантин для, скажем, всей территории области", - сказала Гриневич.

По ее словам, из-за вспышки заболевания могут быть закрыты отдельные учебные заведения.

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Отметим, прошлая вспышка кори в Украине была в 2012 году. Тогда в стране насчитали 12 746 больных.

11 января стало известно, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области от осложнения кори умер 5-летний ребенок.

В Одессе детям без прививок запретили посещать детсады и школы.

В Минздраве заявили, что вспышка кори пришла в Украину из Румынии.

Украина закупила миллион доз бельгийской вакцины против кори.

В течение 2018 уже два человека умерли от кори в Украине.