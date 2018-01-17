В Литве запустили проект Vatnikas - аналог украинского "Миротворца"
Об этом сообщает издание Lietuvos žinios.
"Цель этого сайта и страницы в Facebook - регулярно и жестко разоблачать "ватников" и в законный способ бороться с их пропагандой" - заявляют разработчики проекта.
Сайт проекта доступен по адресу vatnikas.lt. По примеру украинского "Миротворца", проект разоблачает и обнародует данные людей, которые распространяют враждебную пропаганду и дезинформацию, стремясь воздействовать на общественное мнение.
Авторы сохраняют анонимность, отметив лишь, что они являются представителями гражданского общества. Они также называют себя "эльфами" - в противовес "троллям", которые распространяют пропаганду.
У "Миротворце" уже поздравили литовских коллег с созданием портала и пообещали оказывать методическую помощь и делиться опытом.
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