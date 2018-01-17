В Киеве уже почти 100 заболевших корью

17 января, 2018, 18:57

В столице зарегистрировано 99 случаев заболевания корью, из них – 75 детей

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, сообщает пресс-служба ведомства.

"Больше всего болеют дети в возрасте от 5 до 9 лет. В столичные больницы госпитализированы 12 человек 7 взрослых и 5 детей", - рассказал Поворозник.

По его словам, только за 5 дней в муниципальных медицинских учреждениях привиты около 15 тысяч детей.

"Сегодня вакцинированы четвертую часть детей, не имевших прививок согласно календарю прививок. Уверен, если вакцинация будет продолжаться такими темпами, через несколько дней количество случаев заболеваемости корью значительно уменьшится", - отметил Поворозник.

Он отметил, что для удобства киевлян в работу кабинетов прививок внесли изменения. Прежде всего на период проведения мер профилактических мероприятий продлено время их работы и организована работа в выходные.

"Для прививок используют качественную вакцину "Приорикс" (страна производитель - Бельгия), срок годности которой до конца 2018 года. Поэтому я приглашаю родителей прививать своих детей, чтобы уберечь их от заболевания", - подчеркнул первый заместитель главы КГГА.

Читайте также: Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать

Отметим, прошлая вспышка кори в Украине была в 2012 году. Тогда в стране насчитали 12 746 больных.

11 января стало известно, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области от осложнения кори умер 5-летний ребенок.

В Одессе детям без прививок запретили посещать детсады и школы.

В Минздраве заявили, что вспышка кори пришла в Украину из Румынии.

Украина закупила миллион доз бельгийской вакцины против кори.

В течение 2018 уже два человека умерли от кори в Украине.