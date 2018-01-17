В Киеве легковушка снесла электроопору, остановив движение троллейбусов
17 января, 2018, 17:06
В Соломенском районе Киева автомобиль BMW 7 врезался в электроопору, что держит троллейбусные силовые линии
Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".
ДТП произошло на проспекте Отрадном. По словам полицейских, машина влетела в столб на большой скорости. От удара столб упал и сломался пополам.
До приезда патрульных водитель легковушки ждал их на остановке общественного транспорта. Медики, которые прибыли на место аварии, осмотрели мужчину - он получил незначительные повреждения. Однако его все равно госпитализировали, чтобы проверить, нет ли у него переломов.
Движение троллейбусов по проспекту пока остановлено.
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