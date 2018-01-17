В Киеве легковушка снесла электроопору, остановив движение троллейбусов

17 января, 2018, 17:06

В Соломенском районе Киева автомобиль BMW 7 врезался в электроопору, что держит троллейбусные силовые линии

Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".

ДТП произошло на проспекте Отрадном. По словам полицейских, машина влетела в столб на большой скорости. От удара столб упал и сломался пополам.

До приезда патрульных водитель легковушки ждал их на остановке общественного транспорта. Медики, которые прибыли на место аварии, осмотрели мужчину - он получил незначительные повреждения. Однако его все равно госпитализировали, чтобы проверить, нет ли у него переломов.

Движение троллейбусов по проспекту пока остановлено.