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В Харькове схватили водителя Toyota, который сбил насмерть парня. Им оказался 18-летний сын бизнесмена, - СМИ


фото: прес-служба Нацполіції у Харківській області
В Харькове полиция задержала виновника ДТП, в результате которого погиб 17-летний парень

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

По предварительной информации, водитель Toyota Camry наехал на пешехода и скрылся с места происшествия. По данным медиков, пешеход погиб на месте происшествия.

Полиция объявила план "Перехват", во время которого обнаружили разыскиваемый автомобиль. Впоследствии полицейские установили и задержали водителя.

Во время ДТП удар был такой силы, что парня дважды перевернуло в воздухе. Несмотря на это, водитель не остановился и уехал с места ДТП.

Как сообщает NewsRoom, автомобиль зарегистрирован на Тиграна Энгибарян, 1999 года рождения.

Месяц назад парню исполнилось 18 лет, тогда же он получил права.

По данным издания, отец владельца авто - частный предприниматель, который работает в сфере недвижимости и торговли.

  • Напомним, 16 января в Харькове напротив восьмого хлебозавода водитель Toyota Camry на пешеходном переходе сбил насмерть парня и скрылся с места происшествия.
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