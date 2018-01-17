В Харькове схватили водителя Toyota, который сбил насмерть парня. Им оказался 18-летний сын бизнесмена, - СМИ
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.
По предварительной информации, водитель Toyota Camry наехал на пешехода и скрылся с места происшествия. По данным медиков, пешеход погиб на месте происшествия.
Полиция объявила план "Перехват", во время которого обнаружили разыскиваемый автомобиль. Впоследствии полицейские установили и задержали водителя.
Во время ДТП удар был такой силы, что парня дважды перевернуло в воздухе. Несмотря на это, водитель не остановился и уехал с места ДТП.
Как сообщает NewsRoom, автомобиль зарегистрирован на Тиграна Энгибарян, 1999 года рождения.
Месяц назад парню исполнилось 18 лет, тогда же он получил права.
По данным издания, отец владельца авто - частный предприниматель, который работает в сфере недвижимости и торговли.
- Напомним, 16 января в Харькове напротив восьмого хлебозавода водитель Toyota Camry на пешеходном переходе сбил насмерть парня и скрылся с места происшествия.
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