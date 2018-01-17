В Чехии правительство во главе с премьером подало в отставку

17 января, 2018, 12:26

В среду, 17 января, правительство Чехии во главе с премьер-министром Андреем Бабишем подало в отставку

Об этом сообщают Ceske Noviny.

Накануне, 16 января, палата депутатов парламента Чехии (нижняя палата) проголосовала за вотум недоверия правительству Андрея Бабиша.

Бабиш заявил, что документ об отставке правительства лично передаст президенту Милошу Земану. Представитель президента Иржи Овчачек сообщил, что Земан примет отставку правительства до конца недели. Пока президент не назначит новый Кабмин, правительство Бабиша исполнять обязанности.

Бабиша подозревают в мошенничестве при получении субсидии ЕС. Полиция сейчас расследует, легально ли Бабиш получил субсидию в размере 2 млн евро десять лет назад, скрыв наличие в собственности фермы и конференц-центра.

В октябре 2017 парламентские выборы в Чехии выиграло движение Бабиша ANO (Акция недовольных граждан), получив 78 мест из 200, но этого оказалось недостаточно для формирования большинства. Другие политические силы отказались объединяться с партией Бабиша.

Большинство партий обвиняют Бабиша и Земана в том, что президент и новый премьер-министр действовали вопреки традициям парламентской демократии. В частности, не было серьезных переговоров по созданию прозрачнго большинства, а президент и премьер изначально прибегли к созданию правительства меньшинства.