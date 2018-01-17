В Британии подтвердили, что Насиров имеет их паспорт, - Минфин

17 января, 2018, 14:05

Британская сторона подтвердила, что у отстраненного от работы главы Государственной фискальной службы Романа Насирова есть британский паспорт

Об этом перед заседанием Кабмина заявил министр финансов Александр Данилюк, передает "Интерфакс-Украина".

"Это нарушение закона о госслужбе. Было решение на совещании (членов правительства перед заседанием Кабмина, - ред.), что я инициирую формальное представление на увольнение", - сказал он.

Также Данилюк рассказал, что министерство разработает новые законодательные акты о реорганизации ГФС вместо ранее отмененных.

По его словам, отмененные акты были частью реформы ГФС, в частности концепция реформы ГФС. Акты были приняты, но не были подписаны, поскольку оставались открытыми некоторые вопросы.

"Вопросам реформирования ГФС мы посвятили почти 40 минут на совещании членов Кабмина. Есть полная поддержка продолжать этот процесс. Премьер поддерживает реформу ГФС", - добавил министр.