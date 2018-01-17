 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Уже 2 человека умерли от кори в 2018 году. В МЗ напомнили, как распознать болезнь

В течение 2018 года уже два человека умерли от кори в Украине

Об этом сообщает пресс-центр Министерства охраны здоровья на своей странице в Facebook.

В ведомстве отметили, что от болезни умер взрослый человек. Таким образом в 2018 году от кори в Украине умерло уже двое людей.

В МЗ напомнили, что инкубационный период кори составляет от 6 до 21 дня, после чего уже можно распознать симптомы болезни. Это, в частности:

  • высокая температура;
  • головная боль;
  • насморк;
  • сухой кашель;
  • увеличение лимфоузлов;
  • воспаление слизистой оболочки глаз (слезотечение, светобоязнь, гнойные выделения);
  • понос и рвота;

На 4-5 день болезни появляется красная сыпь, которая начинается с кожи головы и лица, а затем распространяется на все тело. Болезнь с симптомами продолжается до 4 недель и более.

Читайте также: 2 тыс. украинцев заболели корью. Чем опасна болезнь

При этом болезнь может сопровождаться серьезными осложнениями, в частности пневмонией, ушной инфекцией, воспалением мозга, может привести к инвалидности и смерти.

"Корью болеют не только дети, но и взрослые: под угрозой все, кто не имеет прививки. В случае контакта с больным корью, немедленно обратитесь к врачу. Единственный надежный способ защититься от кори – вакцинация", - подытожили в Министерстве.

Читайте также: Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать

Отметим, в Украине с начала 2018 года корью уже заболели 1 тысяча 285 человек, большинство из которых - дети. Прошлая вспышка кори в Украине состоялась в 2012 году. Тогда в стране насчитали 12 746 больных.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 января, 2018 среда

больше новостей

17 января, 2018 среда

16 января, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать