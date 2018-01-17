Уже 2 человека умерли от кори в 2018 году. В МЗ напомнили, как распознать болезнь
Об этом сообщает пресс-центр Министерства охраны здоровья на своей странице в Facebook.
В ведомстве отметили, что от болезни умер взрослый человек. Таким образом в 2018 году от кори в Украине умерло уже двое людей.
В МЗ напомнили, что инкубационный период кори составляет от 6 до 21 дня, после чего уже можно распознать симптомы болезни. Это, в частности:
- высокая температура;
- головная боль;
- насморк;
- сухой кашель;
- увеличение лимфоузлов;
- воспаление слизистой оболочки глаз (слезотечение, светобоязнь, гнойные выделения);
- понос и рвота;
На 4-5 день болезни появляется красная сыпь, которая начинается с кожи головы и лица, а затем распространяется на все тело. Болезнь с симптомами продолжается до 4 недель и более.
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При этом болезнь может сопровождаться серьезными осложнениями, в частности пневмонией, ушной инфекцией, воспалением мозга, может привести к инвалидности и смерти.
"Корью болеют не только дети, но и взрослые: под угрозой все, кто не имеет прививки. В случае контакта с больным корью, немедленно обратитесь к врачу. Единственный надежный способ защититься от кори – вакцинация", - подытожили в Министерстве.
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Отметим, в Украине с начала 2018 года корью уже заболели 1 тысяча 285 человек, большинство из которых - дети. Прошлая вспышка кори в Украине состоялась в 2012 году. Тогда в стране насчитали 12 746 больных.
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