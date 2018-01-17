Украинского медиа-эксперта не впустили в Молдову. Он рассказал, как это было

17 января, 2018, 13:30

Украинского медиа-эксперта Романа Шутова не пустили в Молдову

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Шутов прилетел 16 января для участия в тренинге по приглашению Посольства США в Молдове.

По его словам, представители пограничной полиции сообщили, что он не назвал истинную цель визита, хотя он имел все необходимые документы.

"Еду по работе проводить тренинг для журналистов, приглашение от Посольства США. На контроле меня сразу уводят в кабинет - ну тут у меня всегда берут интервью, я, видимо, у них в списках. Разговор минут 15, в деталях, фотографируют программу; жду 4 часа и получаю отказ с предлогом, что я не обосновал цель визита", - написал Шутов.

Он добавил, что любые попытки опротестовать решения были безрезультатными.

"Ни программа мероприятия, ни приглашения Посольства, ни активное присутствие молдавского партнера в офисе секьюрити аэропорта не стали "обоснованием". Все попытки опротестовать решение были без результата. Мне ответили в стиле: "мы только передаем вам решение, принятое не нами". Протокол вместо меня подписали двое "свидетелей" и все", - рассказал медиа-эксперт.