Украинцам советуют не выходить на мороз голодными и пьяными. Советы спасателей и врачей
Об этом говорится в инфографике ГСЧС, обнародованной на странице МВД в Twitter.
В мороз рекомендуют под одежду надевать кальсоны или термобелье. Одним из лучших вариантов верхней одежды является пуховик (удлиненный) - он относительно легкий и хорошо удерживает тепло. Нужно также носить шарф, варежки (а не перчатки), свитер и обязательно головной убор.
Также рекомендуют термохимические стельки-грелки, что сохраняют тепло до четырех часов.
Обувь должна быть достаточно свободной, чтобы в ступнях не нарушалось кровообращение. Предпочтение следует отдавать ботинкам из натуральных материалов.
Врачи рекомендуют не выходить на улицу голодными, не употреблять алкоголь, не пить часто и много горячие напитки, ведь от резкого перепада температуры в организме сужаются сосуды. Также советуют не пользоваться увлажняющими кремами, а питательный (жирный) крем наносить не позже, чем за час до выхода на улицу.
Отметим, что глава ГСЧС Николай Чечеткин заявил, что для безопасного проезда на дорогах привлечено 1300 единиц техники и 1800 работников Укравтодора, а МЧС переведены в усиленный режим несения службы.
"Силы ГСЧС, а это около 2000 техники и 7000 человек, переведены на усиленный режим несения службы", - добавил он.
По его словам, на проблемных участках в Киеве работают тягачи для оказания помощи и буксировки транспорта.
Чечеткин отметил, что погодные условия будут усложняться, пик интенсивности осадков придется на вторую половину ночи и на утро 18 января.
- Отметим, 18 января на всей территории Украины ожидается значительное осложнение погодных условий с сильным ветром и снегопадами.
- Киевская власть говорит, что имеет всю технику для уборки снега в случае метелей, хотя в МИД Украины говорят, что утром на дорогах этой техники не видели.
- Премьер-министр Владимир Гройсман призвал руководителей районных и областных госадминистраций быть готовы к круглосуточной работе во время снегопадов 18 января. Он добавил, что после снегопадов сделают оргвыводы, как чиновники справлялись с непогодой.
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