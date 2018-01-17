Украинцам советуют не выходить на мороз голодными и пьяными. Советы спасателей и врачей

17 января, 2018, 14:56

Спасатели советуют украинцам в морозы выходить на улицу тепло одетыми, сытыми, но не употреблять алкоголь

Об этом говорится в инфографике ГСЧС, обнародованной на странице МВД в Twitter.

В мороз рекомендуют под одежду надевать кальсоны или термобелье. Одним из лучших вариантов верхней одежды является пуховик (удлиненный) - он относительно легкий и хорошо удерживает тепло. Нужно также носить шарф, варежки (а не перчатки), свитер и обязательно головной убор.

Также рекомендуют термохимические стельки-грелки, что сохраняют тепло до четырех часов.

Обувь должна быть достаточно свободной, чтобы в ступнях не нарушалось кровообращение. Предпочтение следует отдавать ботинкам из натуральных материалов.

Врачи рекомендуют не выходить на улицу голодными, не употреблять алкоголь, не пить часто и много горячие напитки, ведь от резкого перепада температуры в организме сужаются сосуды. Также советуют не пользоваться увлажняющими кремами, а питательный (жирный) крем наносить не позже, чем за час до выхода на улицу.

Отметим, что глава ГСЧС Николай Чечеткин заявил, что для безопасного проезда на дорогах привлечено 1300 единиц техники и 1800 работников Укравтодора, а МЧС переведены в усиленный режим несения службы.

"Силы ГСЧС, а это около 2000 техники и 7000 человек, переведены на усиленный режим несения службы", - добавил он.

По его словам, на проблемных участках в Киеве работают тягачи для оказания помощи и буксировки транспорта.

Чечеткин отметил, что погодные условия будут усложняться, пик интенсивности осадков придется на вторую половину ночи и на утро 18 января.