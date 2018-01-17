Украина передала генсеку ООН письма о нарушении Россией прав человека в Крыму

17 января, 2018, 19:45

Украинская делегация при ООН обратилась к генсеку организации с двумя письмами, в которых проинформировала о незаконных решениях оккупационной власти РФ в Крыму

Речь идет об осуждении Владимира Балуха, а также перемещении других задержанных в Крыму граждан Украины на территорию России. Тексты обоих писем за подписью постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко опубликовал Укринформ.

В документах, в частности, приводится официальная позиция МИДа по поводу действий оккупантов в Крыму и содержится просьба распространить эти письма как документы Генеральной ассамблеи "согласно пункту (с) параграфа 72 повестки дня 72-й сессии, а также документа Совета Безопасности".

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В письме под номером 4132/28-110-60 информируется о решительный протест МИД Украины по поводу незаконного перемещения в Россию украинских граждан Муслима Алиева, Эмира-Усеїна Куку, Вадима Сирука, Энвера Бекирова, Рефата Алимова и Арсена Джеппарова, задержанных на территории временно оккупированного Крыма по сфабрикованным обвинениям в террористической деятельности.

В другом письме, зарегистрированном под номером 4132/28-110-61, также высказывается протест Украины в связи с "незаконным и политически мотивированным решением" так называемого "суда" российской оккупационной власти в Крыму в отношении осуждения гражданина Украины Владимира Балуха до трех лет и семи месяцев колонии-поселения.