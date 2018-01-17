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Ученые объяснили, когда атмосфера Земли станет непригодной для людей

Американские ученые назвали сроки, когда атмосфера Земли станет непригодной для длительного пребывания млекопитающих, в частности человека, на открытом воздухе без дополнительной защиты или укрытия

Исследование доступно на сайте arXiv.org.

Если текущее потребление энергии цивилизацией продолжится, то нахождение человека на открытом воздухе станет невозможным в 2200-2400 годах, считают авторы. Этот прогноз остается справедливым в случае снижения выбросов парниковых газов в атмосферу, поскольку поглощение энергии цивилизацией все равно повысит температуру планеты, а также снижения численности населения, которое должно начаться до 2100 года.

Выводы ученых основаны на работе климатологов Стивена Шервуда и Мэтью Хубера, которые показали, что температура мокрого термометра (температуpa воздуха при полном насыщении его водяным паром при постоянной энтальпии) выше 35 градусов по Цельсию приводит к гипертермии у млекопитающих, в частности человека, а также оценок темпов глобального потепления.

Метеорологи США прогнозируют, что в период между 2071 и 2100 годами температура мокрого термометра в некоторых регионах Персидского залива, таких как Катар, ОАЭ и Иран, достигнет 35 градусов Цельсия. В зону риска попадают такие города, как Дубай, Доха и Абу-Даби.

Температуру мокрого термометра принимает вода, что испаряется в воздух. Тело человека охлаждается, главным образом, при испарении жидкости с его поверхности. В случае критического значения температуры мокрого термометра это станет невозможным.

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