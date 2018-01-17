У Порошенко рассказали, где он праздновал Новый год и Рождество

17 января, 2018, 09:57

Президент Петр Порошенко встречал Новый год дома, несколько дней провел на Прикарпатье и отдыхал на Мальдивах

Об этом "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе главы государства.

У Порошенко рассказали, что Новый год президент встречал дома в семейном кругу. Еще несколько дней он провел в государственной резиденции Гута на Ивано-Франковщине.

Также Порошенко осуществил частную поездку на Мальдивы "с целью короткого отдыха".

В пресс-службе подчеркнули, что поездку на острова он оплатил из собственного счета задекларированных средств. Это, как добавляют, будет отражено в его электронной декларации.

"Решение о том, что информация про эти поездки будет обнародована постфактум, было принято заранее, исходя из соображений безопасности", - подчеркивает пресс-служба.