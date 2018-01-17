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Toyota на бешеной скорости сбила насмерть 17-летнего парня


фото: скрін з відео
16 января в Харькове напротив восьмого хлебозавода водитель Toyota Camry на пешеходном переходе сбил насмерть парня и скрылся с места происшествия

Об этом на своей странице в Facebook написал член коллегии МВД, нардеп Антон Геращенко.

Погибшему было 17 лет.

"Какой-то негодяй, грубо нарушая правила дорожного движения, выехав на встречную, сбил насмерть пешехода на пешеходном перекрестке", - написал Геращенко.

По его словам, полиция нашла автомобиль за несколько метров от места трагедии. Водитель оставил автомобиль и сбежал.

"Прошу всех неравнодушных харьковчан, кто может знать о том, кто был за рулем Toyota Camry, госномер АХ 5050 АО, помочь полиции и сообщить, позвонив на номер "102", - подчеркнул Геращенко.

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