Toyota на бешеной скорости сбила насмерть 17-летнего парня
17 января, 2018, 09:23
16 января в Харькове напротив восьмого хлебозавода водитель Toyota Camry на пешеходном переходе сбил насмерть парня и скрылся с места происшествия
Об этом на своей странице в Facebook написал член коллегии МВД, нардеп Антон Геращенко.
Погибшему было 17 лет.
"Какой-то негодяй, грубо нарушая правила дорожного движения, выехав на встречную, сбил насмерть пешехода на пешеходном перекрестке", - написал Геращенко.
По его словам, полиция нашла автомобиль за несколько метров от места трагедии. Водитель оставил автомобиль и сбежал.
"Прошу всех неравнодушных харьковчан, кто может знать о том, кто был за рулем Toyota Camry, госномер АХ 5050 АО, помочь полиции и сообщить, позвонив на номер "102", - подчеркнул Геращенко.
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