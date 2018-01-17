Сытника оштрафовали на 1700 гривень за админнарушение
17 января, 2018, 16:06
Главы НАБУ оштрафовали на сумму 1,7 тысяч гривень за несвоевременное представление документов в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Соломенский административный суд города Киева признал главу НАБУ Артема Сытника виновным в совершении административного правонарушения. За это суд обязал его выплатить штраф в размере 100 необлагаемых минимумов (1,7 тысяч гривень).
Известно, что Сытник нарушил дедлайн по подаче документов на требование НАПК, а также предоставил всю необходимую информацию. Документы касались возможного нарушения работниками НАБУ законодательства по поводу предотвращения и урегулирования конфликта интересов.
Директор Нацбюро заявил, что НАПК подозревает его в злоупотреблении юридическими возможностями НАБУ в личных интересах.
- В декабре 2017 года Окружной админсуд Киева заявил, что рассматривает иск к Государственной фискальной службе по поводу спецпроверки декларации Артема Сытника в качестве кандидата на должность директора Национального антикоррупционного бюро.
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