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Система ProZorro сэкономила 37,6 млрд гривен, - Минэкономразвития

Система тендерных государственных закупок ProZorro за 2017 год сэкономила 37,6 млрд государственных средств

Об этом заявил министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает Укринформ.

Благодаря системе электронных закупок ProZorro правительству удалось сэкономить 37,6 млрд гривен.

«Площадка ProZorro сэкономила 37,6 млрд грн», - отметил Кубов.

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Систему электронных госзакупок ProZorro запустили в 2015 году. Уже через год она стала обязательной для исполнения государственных закупок для товаров и услуг на более 200 тыс. грн и более 1,5 млн грн для работ.

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