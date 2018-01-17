Система ProZorro сэкономила 37,6 млрд гривен, - Минэкономразвития
17 января, 2018, 14:07
Система тендерных государственных закупок ProZorro за 2017 год сэкономила 37,6 млрд государственных средств
Об этом заявил министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает Укринформ.
Благодаря системе электронных закупок ProZorro правительству удалось сэкономить 37,6 млрд гривен.
«Площадка ProZorro сэкономила 37,6 млрд грн», - отметил Кубов.
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Систему электронных госзакупок ProZorro запустили в 2015 году. Уже через год она стала обязательной для исполнения государственных закупок для товаров и услуг на более 200 тыс. грн и более 1,5 млн грн для работ.
- За 2017 год система по предотвращению коррупции ProZorro.Продажи за год принесла в бюджет почти 5 млрд гривен.
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