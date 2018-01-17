Священника РПЦ осудили на 14 лет за педофилию в православном лагере
Об этом сообщает российский "Интерфакс".
Суд также обязал Грозовского выплатить трем семьям пострадавших по 400 тыс. рублей. В срок наказания священника суд зачел пребывание под стражей с сентября 2014 года.
Отмечается, что дело священника расследовалось более четырех лет.
По версии следствия, летом 2011 года на территории православного детского лагеря Грозовский совершил насильственные действия сексуального характера в отношении нескольких детей, которые не достигли 14-летнего возраста.
Аналогичные действия, по данным следствия, Грозовский совершил в июне 2013 года в Греции в лагере православного детско-юношеского клуба "Филадельфия".
Грозовский, который покинул Россию, был объявлен в международный розыск. В сентябре 2014 года его задержали в Израиле, а затем экстрадировали в Россию, где ему предъявили обвинения в преступлениях сексуального характера в отношении трех школьниц.
Во время суда Грозовский заявил, что, по его мнению, "самого события преступления нет как такового" и что он рассчитывал на "человеческое понимание и справедливое решение".
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