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Священника РПЦ осудили на 14 лет за педофилию в православном лагере

В России священника РПЦ Глеба Грозовского осудили на 14 лет заключения в колонии строгого режима за педофилию

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Суд также обязал Грозовского выплатить трем семьям пострадавших по 400 тыс. рублей. В срок наказания священника суд зачел пребывание под стражей с сентября 2014 года.

Отмечается, что дело священника расследовалось более четырех лет.

По версии следствия, летом 2011 года на территории православного детского лагеря Грозовский совершил насильственные действия сексуального характера в отношении нескольких детей, которые не достигли 14-летнего возраста.

Аналогичные действия, по данным следствия, Грозовский совершил в июне 2013 года в Греции в лагере православного детско-юношеского клуба "Филадельфия".

Грозовский, который покинул Россию, был объявлен в международный розыск. В сентябре 2014 года его задержали в Израиле, а затем экстрадировали в Россию, где ему предъявили обвинения в преступлениях сексуального характера в отношении трех школьниц.

Во время суда Грозовский заявил, что, по его мнению, "самого события преступления нет как такового" и что он рассчитывал на "человеческое понимание и справедливое решение".

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