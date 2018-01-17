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США хотят вдвое сократить помощь палестинцам, - Reuters

США намерены вдвое сократить финансовые выплаты Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

Вместо $125 млн, как было запланировано ранее, США передадут лишь $60 млн. Отмечается, что вопрос оставшихся $65 млн "остается открытым для обсуждения в будущем".

Собеседник издания рассказал, что в Государственном департаменте США считают, что агентству нужно провести реформы, сути которых он не уточнил.

6 января Bloomberg сообщил, что США задержали выплату $125 млн финансовой помощи агентству ООН, которое занимается поддержкой палестинских беженцев, после заявления американского президента Дональда Трампа.

Трамп тогда на своей странице в Twitter выразил недовольство отсутствием уважения к США и заинтересованности в мирном процессе со стороны Палестины.

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