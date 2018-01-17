США хотят вдвое сократить помощь палестинцам, - Reuters
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.
Вместо $125 млн, как было запланировано ранее, США передадут лишь $60 млн. Отмечается, что вопрос оставшихся $65 млн "остается открытым для обсуждения в будущем".
Собеседник издания рассказал, что в Государственном департаменте США считают, что агентству нужно провести реформы, сути которых он не уточнил.
6 января Bloomberg сообщил, что США задержали выплату $125 млн финансовой помощи агентству ООН, которое занимается поддержкой палестинских беженцев, после заявления американского президента Дональда Трампа.
Трамп тогда на своей странице в Twitter выразил недовольство отсутствием уважения к США и заинтересованности в мирном процессе со стороны Палестины.
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