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Снегопады, метели и шторм: Какие области завтра накроет непогода. Прогноз Укргидрометцентра

18 января на всей территории Украины ожидается значительное осложнение погодных условий с сильным ветром и снегопадами

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Отмечается, что сегодня ночью на Закарпатье и в Карпатах пройдет сильный снег, а порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек. Завтра через циклон в Украине ожидается существенное осложнение погодных условий.

В частности, на территории Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются сильные и очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 сантиметров, а в Киеве около 20 сантиметров.

Тем временем Днепропетровскую, Запорожскую и Херсонскую области накроет сильный дождь, который потом перейдет в снег. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а вот в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях разгонятся до 25-28 м/сек.

В Киевской области завтра будет сильный мокрый снег, усиление ветра до 15-20 м/с, метели, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 10-20 сантиметров. В восточных районах области будет очень сильный мокрый снег, высота снежного покрова 30-40 сантиметров.

"В Киеве: сильный мокрый снег, усиление ветра до 15-18 м/с, метели, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 20 сантиметров", - подытожили в ведомстве.

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