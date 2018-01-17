СНБО поддержала проект закона "О нацбезопасности Украины", который соответствует стандартам НАТО

17 января, 2018, 20:56

Члены СНБО обсудили и поддержали проект закона "О национальной безопасности Украины"

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Этот закон разрабатывался во взаимодействии с экспертами НАТО, США и Европейского Союза с целью приведения украинской законодательной базы в соответствие со стандартами государств-членов НАТО. После принятия парламентом этот закон должен стать основой для разработки и обновления законодательства в сфере национальной безопасности.

"Проект ставит перед собой задачу членства Украины и в Европейском Союзе, и в Североатлантическом договоре, что должно быть безусловной гарантией безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - сказал президент Петр Порошенко на заседании СНБО, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, закон "О национальной безопасности Украины" должен обобщить все уже осуществленные и запланированные реформы сектора безопасности и обороны. Также он сочетает в себе не только базовые принципы безопасности, но и вопросы демократического гражданского контроля и основы планирования в этих сферах.

Турчинов добавил, что законопроект направлен на повышение эффективности деятельности всех составляющих сектора безопасности и обороны в соответствии с нормами НАТО и ЕС.

"Скорейшее принятие этого законопроекта должно стать важным элементом в сфере защиты украинской государственности и противодействия российской агрессии", - подчеркнул Турчинов.

16 января посол США в Украине Мари Йованович заявила, что оборонная помощь от американского правительства будет предоставлена ​​Киеву бесплатно.

На следующий день ВСУ уже подтвердили эту информацию и заявили, что уже готовятся к принятию на вооружение американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Государственное финансирование оборонного комплекса на 2018 год вырастет на 37% и достигнет 21,3 млрд гривень.