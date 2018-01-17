СНБО поддержала проект закона "О нацбезопасности Украины", который соответствует стандартам НАТО
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Этот закон разрабатывался во взаимодействии с экспертами НАТО, США и Европейского Союза с целью приведения украинской законодательной базы в соответствие со стандартами государств-членов НАТО. После принятия парламентом этот закон должен стать основой для разработки и обновления законодательства в сфере национальной безопасности.
"Проект ставит перед собой задачу членства Украины и в Европейском Союзе, и в Североатлантическом договоре, что должно быть безусловной гарантией безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - сказал президент Петр Порошенко на заседании СНБО, сообщает пресс-служба главы государства.
По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, закон "О национальной безопасности Украины" должен обобщить все уже осуществленные и запланированные реформы сектора безопасности и обороны. Также он сочетает в себе не только базовые принципы безопасности, но и вопросы демократического гражданского контроля и основы планирования в этих сферах.
Турчинов добавил, что законопроект направлен на повышение эффективности деятельности всех составляющих сектора безопасности и обороны в соответствии с нормами НАТО и ЕС.
"Скорейшее принятие этого законопроекта должно стать важным элементом в сфере защиты украинской государственности и противодействия российской агрессии", - подчеркнул Турчинов.
16 января посол США в Украине Мари Йованович заявила, что оборонная помощь от американского правительства будет предоставлена Киеву бесплатно.
На следующий день ВСУ уже подтвердили эту информацию и заявили, что уже готовятся к принятию на вооружение американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Государственное финансирование оборонного комплекса на 2018 год вырастет на 37% и достигнет 21,3 млрд гривень.
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